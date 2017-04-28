Президент осудила высмеивание гендерного равноправия

«Тот факт, что общество состоит из мужчин и женщин, девочек и мальчиков, невозможно и, на мой взгляд, не нужно игнорировать. В гендерно сбалансированном обществе мужской и женский пол естественным образом существуют вместе, но равными, без противопоставления», - отметила президент.

По ее словам, в гендерно сбалансированном обществе живут не люди среднего пола, как иногда утверждается, чтобы высмеять стремление к гендерному балансу. «В гендерно сбалансированном обществе полученный нами от природы пол не ограничивает шансы на свободную самореализацию и человеческое счастье. Это создает фундамент для жизненной силы и развития общества в целом и от этого выигрывают все», - сказала президент.

Она напомнила, что конституция Эстонии защищает равноправие всех людей и запрещает гендерную дискриминацию. «Но в жизни до сих пор встречаются противоположные картины. Сегодня мы вынуждены признать, что во многих сферах жизни стрелка равновесия находится скорее в красной зоне, указывая на мешающие нашему общежитию недостатки».

По ее словам, речь может идти как о прямой дискриминации, так и иных обстоятельствах, например, непониманием или недооцениванием сути проблемы. «В некоторых сферах стрелку решительно вытащили из красной зоны, когда нашлись руководители, которые сделали гендерный баланс своей целью. Приятно видеть служащих в тапаских казармах девушек и слышать, как руководство Сил обороны рассуждает о том, какие составляющие формы нужно адаптировать под их нужды», - сказала президент.

Кроме того, по словам президента, в Эстонии встречаются сферы, где позитивная гендерная дискриминация пошла бы на пользу и мужчинам. «В Эстонии средняя прогнозируемая продолжительность жизни мужчин на девять лет короче женской — разве так должно быть? Конечно нет, но общественные установки, наше пространство традиций недостаточно сдерживают рискованное поведение мальчиков, ненормированное рабочее время мужчин и их страх перед врачами. Мужчины не плачут! Они просто героически умирают — как мужчины, молча, не пытаясь найти помощь», - сказала Кальюлайд.

По ее словам, тревогу внушает и отчисление мальчиков из школ и их склонность к рискованному поведению, которая во много раз превышает склонность девочек и девушек. «Гендерно-сознательная школа, которая видит разницу между мальчиками и девочками, и отказывается от воспроизведения гендерных стереотипов, должна найти решение для этой проблемы», - отметила Кальюлайд.

«Между прочим, розовая юбка не мешает тягать штангу или бежать марафонскую дистанцию, если есть желание. Кстати, я определенно чаще видела, что в марафонах бегали в юбках не женщины, а мужчины: как шотландцы, тем самым делавшие патриотическое заявление, так и эксцентричные французы, люксембуржцы и немцы. В гендерно сбалансированном обществе свободное нарушение традиционные границ становится удовольствием, которое в несбалансированном обществе вызывает только неловкость. Это тоже может вдохновить нас нас поиски этого баланса и объяснения потребности в нем», - сказала Кальюлайд.