Фаворит президентской гонки во Франции пригрозил Польше санкциями ЕС

Кандидат в президенты Франции, победитель первого тура выборов Эммануэль Макрон заявил, что если его изберут президентом, он намерен настаивать на введении санкций Европейского союза против Польши, передает NEWSru.
«Через три месяца после моего избрания будет принято решение о Польше», - заявил Макрон в интервью ряду региональных газет, в том числе Ouest-France и Voix du Nord, передает Reuters.
По словам Макрона, ЕС не может себе позволить страну, которая играет на различиях с ним в плане налогов и социальной политики и нарушает европейские принципы. «Когда права и ценности Европейского Союза не соблюдаются, я хочу, чтобы были приняты санкции», - сказал он.
Reuters отмечает, что националистически настроенное правительство Польши уже более года находится в состоянии конфликта с Брюсселем из-за серии реформ, которые, как считают в ЕС, ослабили независимость судебных институтов страны и рискуют подорвать систему демократических сдержек и противовесов.
Кроме налоговой и социальной политики Польшу критикуют за отказ принимать беженцев в рамках общего плана ЕС, чтобы облегчить давление на такие страны, как Греция и Италия, которые несли на себе основную тяжесть миграционного потока.
Европейская комиссия до сих пор не предприняла никаких действий, ожидая консенсуса по этому вопросу между государствами - членами ЕС.
Макрон добавил, что помимо Польши он намерен проводить более жесткую политику и в отношении других стран, которые, по его мнению, нарушают принципы ЕС, в частности, в отношении Венгрии.
Будапешт подвергается серьезной критике за законопроекты, составленные правым правительством с целью ужесточения правил в отношении неправительственных организаций и иностранных университетов.
«Мы не можем себе позволить Евросоюз, который спорит по вопросу о десятичных долях бюджета с каждой страной, но при этом ничего не делает с такими странами, которые ведут себя, как Польша и Венгрия в отношении беженцев, иностранных университетов и основополагающих ценностей ЕС», - заявил Макрон.
Критика Макрона в адрес Варшавы прозвучала спустя сутки после скандала, связанного с планами компании Whirlpool закрыть производство во Франции и перенести его в Польшу. Макрон намекнул на проблему социального демпинга - использования более дешевой рабочей силы из других стран ЕС или перенесения производства в страны с более низкой заработной платой, хотя он добавил, что не может вводить санкции в этой области.
Первый тур президентских выборов во Франции прошел 23 апреля. Макрон набрал 23,75% голосов избирателей, а его соперница - лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен - 21,53%. Второй тур выборов пройдет 7 мая.