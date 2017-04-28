Фаворит президентской гонки во Франции пригрозил Польше санкциями ЕС

«Через три месяца после моего избрания будет принято решение о Польше», - заявил Макрон в интервью ряду региональных газет, в том числе Ouest-France и Voix du Nord, передает Reuters.

По словам Макрона, ЕС не может себе позволить страну, которая играет на различиях с ним в плане налогов и социальной политики и нарушает европейские принципы. «Когда права и ценности Европейского Союза не соблюдаются, я хочу, чтобы были приняты санкции», - сказал он.

Reuters отмечает, что националистически настроенное правительство Польши уже более года находится в состоянии конфликта с Брюсселем из-за серии реформ, которые, как считают в ЕС, ослабили независимость судебных институтов страны и рискуют подорвать систему демократических сдержек и противовесов.

Кроме налоговой и социальной политики Польшу критикуют за отказ принимать беженцев в рамках общего плана ЕС, чтобы облегчить давление на такие страны, как Греция и Италия, которые несли на себе основную тяжесть миграционного потока.

Европейская комиссия до сих пор не предприняла никаких действий, ожидая консенсуса по этому вопросу между государствами - членами ЕС.

Макрон добавил, что помимо Польши он намерен проводить более жесткую политику и в отношении других стран, которые, по его мнению, нарушают принципы ЕС, в частности, в отношении Венгрии.

Будапешт подвергается серьезной критике за законопроекты, составленные правым правительством с целью ужесточения правил в отношении неправительственных организаций и иностранных университетов.

«Мы не можем себе позволить Евросоюз, который спорит по вопросу о десятичных долях бюджета с каждой страной, но при этом ничего не делает с такими странами, которые ведут себя, как Польша и Венгрия в отношении беженцев, иностранных университетов и основополагающих ценностей ЕС», - заявил Макрон.

Критика Макрона в адрес Варшавы прозвучала спустя сутки после скандала, связанного с планами компании Whirlpool закрыть производство во Франции и перенести его в Польшу. Макрон намекнул на проблему социального демпинга - использования более дешевой рабочей силы из других стран ЕС или перенесения производства в страны с более низкой заработной платой, хотя он добавил, что не может вводить санкции в этой области.

Первый тур президентских выборов во Франции прошел 23 апреля. Макрон набрал 23,75% голосов избирателей, а его соперница - лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен - 21,53%. Второй тур выборов пройдет 7 мая.