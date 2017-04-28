Школы и детсады Таллинна ищут новые методики обучения

В течение всего мая в столичных школах и детских садах пройдет более 200 мероприятий, во время которых можно будет обменяться опытом применения новых учебных концепций.

По словам вице-мэра Михаила Кылварта, понимание обучения, компетентные и мотивированные преподаватели и директора школ, непрерывное обучение и цифровая революция в нем – это не просто слова из Эстонской стратегии непрерывного обучения 2020. «Мы шаг за шагом внедряем эту стратегию, – сказал Кылварт. – Но изменения в системе образования не происходят мгновенно. С одной стороны, мы совмещаем давние традиции и лучшие современные методики обучения, а с другой – создаем возможности интегрированного получения новых знаний в различных областях».

Эстонские школьники одни из лучших в мире по уровню знаний, это подтверждают результаты тестов PISA. Однако в традиционной школе все чаще замечается потеря интереса к учебе, скука, а по данным исследования PIAAC, знания, полученные в школе, довольно быстро забываются. Очевидно, что учебный процесс должен стать ближе к жизни и интереснее как для учеников, так и для учителей. По словам ведущего специалиста Таллиннского департамента образования Вийви Локк, департамент вместе с таллиннскими школами и детскими садами ищет и применяет новые методы организации учебного процесса.

В программе месяца изменившегося понимания обучения – походы, детективные игры, необычные уроки и другие способы разнообразить учебный процесс, которые специалисты смогут перенять от коллег.