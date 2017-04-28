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Цепная авария на Палдиском шоссе: один из водителей засмотрелся на поломанный Lamborghini

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Rus.Postimees.ee
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Сегодня, 28 апреля, в первой половине дня у Таллиннского зоопарка на Палдиском шоссе в Таллинне произошла цепная авария: вблизи стоявшего перед светофором неисправного Lamborghini столкнулись три машины.

У очевидцев сложилось впечатление, что водителю первого автомобиля в этой цепочке стало интересно, почему Lamborghini не движется. Он засмотрелся на роскошный автомобиль и снизил скорость, из-за чего сзади в него врезались еще две машины, пишет Tallinn City.

Движение в этом районе было нарушено некоторое время, две полосы движения были закрыты.

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