Цепная авария на Палдиском шоссе: один из водителей засмотрелся на поломанный Lamborghini
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28 апреля 2017 г., 13:12
Сегодня, 28 апреля, в первой половине дня у Таллиннского зоопарка на Палдиском шоссе в Таллинне произошла цепная авария: вблизи стоявшего перед светофором неисправного Lamborghini столкнулись три машины.
У очевидцев сложилось впечатление, что водителю первого автомобиля в этой цепочке стало интересно, почему Lamborghini не движется. Он засмотрелся на роскошный автомобиль и снизил скорость, из-за чего сзади в него врезались еще две машины, пишет Tallinn City.
Движение в этом районе было нарушено некоторое время, две полосы движения были закрыты.