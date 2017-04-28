Цепная авария на Палдиском шоссе: один из водителей засмотрелся на поломанный Lamborghini

У очевидцев сложилось впечатление, что водителю первого автомобиля в этой цепочке стало интересно, почему Lamborghini не движется. Он засмотрелся на роскошный автомобиль и снизил скорость, из-за чего сзади в него врезались еще две машины, пишет Tallinn City.

Движение в этом районе было нарушено некоторое время, две полосы движения были закрыты.