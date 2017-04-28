Видео: норвежский танкер завалился на бок

Док начал крениться около 13:30 по местному времени и в конце концов встал практически под углом 90 градусов.

В тот момент в доке находилось ходящее под норвежским флагом судно Hordafor V, принадлежащее транспортной фирме Hordafor AS.

Во время происшествия на борту находились также члены экипажа, но все они спаслись, не получив при этом никаких травм.

Для предотвращения загрязнения на место происшествия была доставлена необходимая техника. Причины аварии выясняются.