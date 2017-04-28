Фото: новый катер эстонских пограничников спущен на воду

Катер был собран на сааремаском заводе Baltic Workboats и был передан с другим новым патрульным катером на прошлой неделе.

Piiri-Liisu будет использоваться в патрулировании границы, спасательных или поисковых операциях, для транспортировки больных и т. д.

Другой новый патрульный катер с именем Kessu приступит к работе в Хаапсалу.