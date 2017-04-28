Фото: новый катер эстонских пограничников спущен на воду
28 апреля 2017 г., 13:13
Сегодня в Муствеэ был спущен на воду новый патрульный катер Департамента полиции и погранохраны. Катер, который носит имя Piiri-Liisu, приступит к патрулированию на Чудском озере уже в мае, пишет Postimees.
Катер был собран на сааремаском заводе Baltic Workboats и был передан с другим новым патрульным катером на прошлой неделе.
Piiri-Liisu будет использоваться в патрулировании границы, спасательных или поисковых операциях, для транспортировки больных и т. д.
Другой новый патрульный катер с именем Kessu приступит к работе в Хаапсалу.