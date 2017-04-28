Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Фото: новый катер эстонских пограничников спущен на воду

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ

Сегодня в Муствеэ был спущен на воду новый патрульный катер Департамента полиции и погранохраны. Катер, который носит имя Piiri-Liisu, приступит к патрулированию на Чудском озере уже в мае, пишет Postimees.

Катер был собран на сааремаском заводе Baltic Workboats и был передан с другим новым патрульным катером на прошлой неделе.

Piiri-Liisu будет использоваться в патрулировании границы, спасательных или поисковых операциях, для транспортировки больных и т. д.

Другой новый патрульный катер с именем Kessu приступит к работе в Хаапсалу.

Наверх