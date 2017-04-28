В честь Новера и Терпсихоры: приходите на гала-концерт!

Этот праздник служителей Терпсихоры отмечается с 1982 года по решению ЮНЕСКО во всем мире. Дата выбрана не случайно: именно в этот день 290 лет назад родился тот, кого называют «отцом современного балета» - Жан-Жорж Новерр.

Французский балетмейстер, вошедший в историю как великий реформатор и теоретик хореографического искусства, Жан-Жорж Новерр был учеником знаменитого балетмейстера Луи Дюпре, выступал как танцовщик и возглавлял балетные труппы в Париже, Вене, Лондоне. Он первым начал ставить сюжетные балетные спектакли, создав независимый танцевальный спектакль – до него балет был лишь частью театрального представления. Новерр написал ряд основополагающих разработок по постановке балетных представлений, разработал принципы героического балета и балета-трагедии. В 1759 году вышел его знаменитый труд «Письма о танце и балетах», в котором он обосновал принципы балета-пьесы, воплощаемого средствами пантомимы и танца в содружестве композитора, хореографа и художника. Так, он считал, что «балеты, будучи представлениями, должны соединять в себе части драмы…иметь изложение, завязку и развязку».

Согласитесь, многие утверждения французского балетмейстера, высказанные им полтора века назад, и сейчас не утратили актуальности. Ну, вот хотя бы это: «Балет представляет собой картину или, вернее, последовательный ряд картин, связанных в одно целое определенным действием. Сцена – это тот холст, на котором запечатлевает свои мысли балетмейстер; надлежащим подбором музыки, декораций и костюмов он сообщает картине ее колорит, ведь балетмейстер – тот же живописец». По-моему, более чем удачное сравнение. Трудно не согласиться и с другим высказыванием Новерра: «Хорошо сочиненный балет должен являть собою живую картину страстей, нравов, обычаев, обрядов и бытовых особенностей какого-нибудь народа. О каком бы жанре ни шла речь, он (балет) должен говорить с душой зрителя. Если балет лишен выразительности, если в нем нет ярких картин, сильных положений, он будет всего лишь зрелищем холодным и однообразным».

По замыслу учредителей, Международный день танца призван объединить все направления танца, поэтому в день рождения Жана-Жоржа Новерра весь танцевальный мир отмечает свой профессиональный праздник – театры оперы и балета, современные танцевальные труппы, ансамбли бального и народного танца, причем как профессиональные, так и самодеятельные.

Национальный балет Эстонии отмечает этот праздник с 2004 года – именно тогда на сцене театра впервые состоялся гала-концерт артистов балета, приуроченный к Международному дню танца. С тех пор это стало традицией. В этом году художественный руководитель нашего балета Тоомас Эдур решил пригласить именитых гостей из Португальского балета: дуэт Филипа де Кастро - Карлос Пиниллос, а также ведущих солистов из интернациональной балетной труппы театра «Ванемуйне»: Брандеа Александер, Марию Энгель, Тарасину Маси и Джека Трейлена. Наверняка, они порадуют поклонников балета интересными, оригинальными номерами - как это было и в прежние годы. Естественно, главное место отведено солистам Национального балета Эстонии.

Программа гала-концерта составлена таким образом, чтобы она, по словам Жана-Жоржа Новерра, представляла собой «не только усладу для глаз, но и пищу для размышлений». Наряду с признанными шедеврами - фрагментами из классических балетов, публика сможет познакомиться со свежими танцевальными номерами, поставленными нашими хореографами. Солисты Национального балета Эстонии Марта Навасардян и Евгений Гриб исполнят дуэт Sharps and Flats на музыку Саши Пушкина, который впервые был показан прошлой весной в рамках программы «Танцы на чердаке». Юная Марита Вейнрак исполнит хореографический номер Täna ma laulan («Сегодня я пою»), поставленный Тоомасом Эдуром.

Другую работу худрука Национального балета – дуэт Chase (“Погоня», или «Преследование») на электронную музыку Besweed - представит ведущая пары нашего балета Алена Шкатула и Денис Климук, причем это будет мировая премьера.

Так что, дорогие поклонники балета, приходите в театр. И, как завещал великий хореограф XX века Джордж Баланчин, «откройте глаза, уши, сердце и душу. Всегда радостно находить в лучших образцах искусства новые откровения духа, ибо искусство не только дает нам отдохновение в жизни, но и помогает философски осмыслить ее. Искусство помогает лучше познать человека и его возможности, совершенствуя таланты, дарованные ему от Бога».