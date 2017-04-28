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КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Глазированная курица с жареными овощами

Nõo Lihavürst
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ФОТО: Nõo Lihavürst

Чем теплее становится за окном, тем больше нам хочется свежих продуктов, овощей и более легкой пищи в целом. Специалисты AS Nõo Lihatööstus всегда считают, что блюдо должно быть легким, свежим и подходить тем, кто следит за своим весом, но, в то же время, обладать превосходным вкусом. Легкая пища, не нагружающая организм, – это не обязательно капустные листья и вареная брюква.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом вкусного блюда, в котором главную роль играет глазированная курица (Glasuuritud kana) от Nõo Lihavürst. Это богатые белком куриные бедрышки, с которых снята кожа. Мясо птицы в весенний период мы особенно рекомендуем тем, кто хочет сохранить своей вес на стабильном уровне или снизить его. Благодаря низкому содержанию жира и высокому содержанию белка в курином мясе при составлении меню у вас будет возможность увеличить количество мяса по сравнению с более жирной свининой.

Специалисты AS Nõo Lihatööstus предварительно подготовили куриное мясо в маринаде из натурального тростникового сахара, зелени, морской соли и сладкой горчицы. Все это позволяет легко и достаточно быстро приготовить вкусное блюдо из куриного мяса в домашних условиях. Поместите вынутые из упаковки кусочки куриного мяса в духовку, на гриль или на сковороду и запеките их до золотистого цвета.

Задача сегодняшнего рецепта – поделиться с вами секретом приготовления по-весеннему свежего, диетического, но при этом питательного блюда, поэтому мы добавили к курице жареные овощи. В качестве гарнира подойдут самые разные овощи по вашему вкусу, но на сей раз мы украсили наше блюдо брокколи, морковью и листьями различных видов салата.

Все актуальные весенние рецепты Nõo Lihavürst разработаны совместно с кулинарным блогом Retseptisahtel, а также программой Fitlap, предлагающей консультации в области тренировок и правильного питания.

Ингредиенты (на одну персону):

190 г моркови

190 г брокколи

96 г глазированной курицы (Glasuuritud kana) марки Nõo Lihavürst

5 г оливкового масла

15 г листьев разных видов салата

Капля бальзамического уксуса для вкуса

Приготовление:

- поставьте глазированную курицу в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20 минут;

- обжарьте в 5 г оливкового масла ломтики моркови до полумягкого состояния, добавьте 190 г соцветий брокколи и приправьте солью и перцем;

- чтобы сделать салат, смешайте 15 г листьев разных видов салата, оливковое масло, соль и перец.

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