Красочная галерея: смотрим, с какими квартирами можно завтра познакомиться на ярмарке недвижимости

Не зря она получила название Kinnisvararalli - ралли недвижимости. Более двадцати новых жилых многоквартирных домов в Таллинне и Харьюмаа распахнут для вас свои двери. Ярмарка - отличная возможность за один день посмотреть все самые заманчивые предложения.

Kristiine City. Фото: KV.EE

На Kinnisvararalli будут в продаже как квартиры в еще строящихся домах, так и готовые квартиры, а также квартиры с отделкой и даже с мебелью. Участвуют в ярмарке надежные девелоперы: Endover, GO Kinnisvara, Trigon Capital, Pro Kapital Eesti, Metro Capital и другие.

Фото: AFP / Scanpix

Ярмарка квартир в новых домах пройдет 29 апреля в Таллинне и Харьюмаа с 11 до 15 часов. С адресами, предложениями и программой знакомьтесь ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.