Рецепт: свинина по-кавказски с тушеными овощами

С тушеными овощами отлично сочетается наше мясо гриль по-кавказски, которое представляет собой кусочки нежирного свиного филе в кавказском маринаде с большим количеством лука.

К свинине подайте вкусное рагу из самых лучших овощей. Для начала разогрейте в кастрюле лук, чеснок и паприку. Затем добавьте туда натуральную томатную пасту без добавления сахара. После этого в кастрюлю должны отправиться нарезанные ломтиками картофель, баклажан и кабачок. Рекомендуем дать овощам немного потомиться – так их вкусы соединятся, и все ингредиенты успеют стать мягкими.

Салат сделайте в расчете на сезон гриля – свежие томаты и шнитт-лук. Времени на это потребуется всего ничего. Томаты черри разрежьте пополам, добавьте к ним нашинкованный шнитт-лук и приправьте оливковым маслом, солью и перцем.

Выложите мясо, тушеные овощи и салат на тарелку, украсьте блюдо оставшимся шнитт-луком и наслаждайтесь!



Ингредиенты:

135 г мяса для гриля по-кавказски (Kaukaasia grill-liha) марки Nõo Lihavürst

30 г красного лука

5 г чеснока

50 г баклажанов

50 г кабачков

50 г красных или желтых перцев

50 г спелых томатов

120 г картофеля

20 г томатной пасты

9 г оливкового масла



Приготовление:

- мелко нарежьте 30 г красного лука и 5 г чеснока;

- разрежьте пополам 50 г перцев, удалите семена и нарежьте ломтиками;

- разогрейте в кастрюле 9 г оливкового масла;

- поставьте глазированную курицу в духовку, разогретую до 180 градусов, на 25 минут;

- положите в кастрюлю лук, чеснок, перцы и потушите;

- накройте кастрюлю крышкой и тушите 20 минут, время от времени помешивая, при необходимости добавьте оливковое масло;

- добавьте 50 г консервированных томатов и приправьте солью и перцем;

- нарежьте ломтиками 120 г картофеля, 50 г баклажанов и 50 г кабачков, положите в кастрюлю и тушите, пока они не станут мягкими;

- для салата нарежьте половинками томаты черри и приправьте оливковым маслом, солью и перцем, добавьте шнитт-лук для украшения.