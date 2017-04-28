Рецепт: свинина по-кавказски с тушеными овощами

Диетичность уже на протяжении долгого времени является постоянной темой наших рецептов, а потому и сегодняшнее блюдо идеально подойдет тем, кто хочет дать организму небольшой отдых от жирной и жареной на масле пищи. Сегодня мы взяли направление на Кавказ и в дополнение к маринованной в смеси трав свинине – блюду родом именно из этих краев – приготовили приятный гарнир из тушеных овощей.
С тушеными овощами отлично сочетается наше мясо гриль по-кавказски, которое представляет собой кусочки нежирного свиного филе в кавказском маринаде с большим количеством лука.
К свинине подайте вкусное рагу из самых лучших овощей. Для начала разогрейте в кастрюле лук, чеснок и паприку. Затем добавьте туда натуральную томатную пасту без добавления сахара. После этого в кастрюлю должны отправиться нарезанные ломтиками картофель, баклажан и кабачок. Рекомендуем дать овощам немного потомиться – так их вкусы соединятся, и все ингредиенты успеют стать мягкими.
Салат сделайте в расчете на сезон гриля – свежие томаты и шнитт-лук. Времени на это потребуется всего ничего. Томаты черри разрежьте пополам, добавьте к ним нашинкованный шнитт-лук и приправьте оливковым маслом, солью и перцем.
Выложите мясо, тушеные овощи и салат на тарелку, украсьте блюдо оставшимся шнитт-луком и наслаждайтесь!
Ингредиенты:
135 г мяса для гриля по-кавказски (Kaukaasia grill-liha) марки Nõo Lihavürst
30 г красного лука
5 г чеснока
50 г баклажанов
50 г кабачков
50 г красных или желтых перцев
50 г спелых томатов
120 г картофеля
20 г томатной пасты
9 г оливкового масла
Приготовление:
- мелко нарежьте 30 г красного лука и 5 г чеснока;
- разрежьте пополам 50 г перцев, удалите семена и нарежьте ломтиками;
- разогрейте в кастрюле 9 г оливкового масла;
- поставьте глазированную курицу в духовку, разогретую до 180 градусов, на 25 минут;
- положите в кастрюлю лук, чеснок, перцы и потушите;
- накройте кастрюлю крышкой и тушите 20 минут, время от времени помешивая, при необходимости добавьте оливковое масло;
- добавьте 50 г консервированных томатов и приправьте солью и перцем;
- нарежьте ломтиками 120 г картофеля, 50 г баклажанов и 50 г кабачков, положите в кастрюлю и тушите, пока они не станут мягкими;
- для салата нарежьте половинками томаты черри и приправьте оливковым маслом, солью и перцем, добавьте шнитт-лук для украшения.