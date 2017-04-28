Немецкий суд отправил эстонку в тюрьму за убийство друга

Из семи лет тюремного заключения за решеткой женщина должна будет провести полтора года, оставшийся срок будет условным. После отбытия наказания в тюрьме она должна будет пройти лечение от алкоголизма в закрытой клинике, пишет Postimees со ссылкой на Kölner Stadt-Anzeiger.

Согласно обвинению, в прошлогоднюю Иванову ночь 47-летняя Анне Дирс в одном из многоквартирных домов Кёльна ударила ножом в шею своего 61-летнего друга. Получивший опасное для жизни ранение Васил К. скончался на месте происшествия.

3 апреля в суде Анне сказала, что не хотела убивать, просто пыталась охладить ставшего слишком агрессивным друга.

Она рассказала, что поселилась в Германии, поскольку хотела быть поближе к находящейся в детском доме дочери. Васил, с которым женщина познакомилась в 2015 году во время своего громкого побега с ребенком, помог ей в Германии, и они стали жить вместе. По словам Анне, оба хотели уехать из Германии в Эстонию, но для этого у них не было денег. Она сообщила, что Васил принуждал ее заниматься проституцией, чтобы заработать денег на дорогу, но она отказывалась.

До убийства была совместная пьянка

Говоря о событиях, предшествовавших случившемуся, Дирс объяснила, что в течение нескольких дней они пили водку. По словам Анне, Васил был раздосадован тем, что в Германии не отмечают Иванову ночь так, как в Эстонии.

По ее словам, между ними вновь начался спор на тему работы проституткой: «У нас возникла потасовка, и он выталкивал меня в окно. В тот момент я была очень пьяной. Я схватила нож, чтобы остановить нападение. Когда я увидела кровь, испытала от этого шок».

В это же время в квартире находился взрослый сын Анне, который спал. Он проснулся от крика матери и вызвал полицию. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали и Анне, и ее сына. На следующий день сын был отпущен на свободу. Анне Дирс с разрешения суда была взята под стражу на время предварительного расследования.

Женщина знакома полиции по похищению ребенка

Анне – старая знакомая немецкой полиции. Стражи порядка Германии разыскивали ее в прошлом году, когда 31 августа она незаконно забрала своего ребенка из детского дома и исчезла с ним в неизвестном направлении.

Женщину с девочкой искали по всей Европе. Полиция Германии предполагала, что возможно, Анне попытается добраться с ребенком до Эстонии. В сентябре девочку и ее мать схватили на автобусной остановке в Выру. Чуть позже ребенок был отправлен обратно, в немецкий детский дом.

В прошлом году из-за проблем с психикой Анне была лишена родительских прав, а ее дочка помещена в детский дом. Отец ребенка живет, по словам женщины, на Кипре, и с ним она не имеет никакого контакта.