Жительница Ласнамяэ: не могу ходить в любимый магазин, от продавцов разит потом!

«Продавцы выглядят неряшливо - грязная одежда, немытые волосы, ободранный лак на ногтях. Все это касается женщин. У мужчин, которые сидят на кассе или выставляют товар в зале, другая проблема - запах пота, - продолжила она. - Последний раз от одного из них воняло так сильно, что мне хотелось бросить корзину и убежать. Понимаю, что у людей очень тяжелая работа, и они не должны выглядеть, как члены королевской семьи Великобритании на прогулке, но все же... Почему не соблюдаются элементарные правила гигиены?»

Читательницу интересует, следит ли кто-нибудь в магазине за внешним видом продавцов и есть ли у них, например, возможность сдать в стирку за счет Rimi рабочую одежду?

С этими вопросами портал Rus.Postimees обратился к пресс-секретарю торговой сети Rimi Катрин Батс.

По словам Катрин Батс, обеспечение эстетичного вида работников и их чистоты - деликатная тема, ведь эти термины не для каждого означают одно и то же. «Больших проблем с этим у нас не возникало, но, конечно, мы людям намекаем, если видим в этом необходимость», - подчеркнула она.

«Безусловно, может случиться так, что продавец слегка вспотел, если занимался физической работой, которой в магазине хватает. В ситуации, когда после этого ему сразу же надо идти на кассу, клиенту может показаться, что речь идет о человеке, который не соблюдает элементарных правил гигиены», - объяснила Катрин Батс.

Она подчеркнула, что весь обслуживающий персонал Rimi проходит курсы, на которых объясняются общие требования к гигиене и внешнему виду работника. «В дополнение Rimi предлагает бесплатный стиральный порошок для стирки рабочей одежды. Кроме того, во всех магазинах есть как мужские, так и женские душевые кабины, где сотрудники могут помыться», - добавила пресс-секретарь.