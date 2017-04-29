Скоро начнется прием заявлений от учителей на съемное жилье в новом доме

Есть и дополнительное условие: ни ходатай, ни желающие вместе с ним поселиться в съемной квартире не должны иметь в собственности жилье и быть членом жилищного товарищества в Харьюском уезде.

Заявления будут приниматься с 15 мая. Их можно предоставлять по электронной почте подписанными дигитально, а можно и на бумажном носителе. Форма заявления будет доступна с 8 мая по адресу в интернете: http://www.tallinn.ee/opetajatekodu/.

Там же будет публиковаться и вся связанная с Домом учителей информация. Комиссия будет учитывать рабочую нагрузку заявителя, имеющиеся у него жилищные условия и заинтересованность в заявителе со стороны системы образования. Решение на основе предложений комиссии будет принимать городская управа.