Картина дня: суд над убийцей Таранкова, массовые ДТП на дорогах Эстонии и противоречивый мультик о Путине

Убийце Таранкова вынесли приговор

Сегодня Пярнуский уездный суд приговорил Юрия Воробья за убийство Николая Таранкова к девяти годам и шести месяцам тюремного заключения. Читать далее...

Массовые ДТП на дорогах Эстонии

Сегодня утром на Таллиннской окружной дороге более 30 машин попали в ДТП. образовались огромные пробки. Полиция и спасатели призывают всех участников дорожного движения быть осторожными. Читать далее...

Продлен срок использования шипованной резины

Из-за необычной для весны холодной и переменчивой погоды дорожные условия могут быть все еще достаточно опасными, поэтому Департамент полиции и погранохраны и Департамент шоссейных дорог продлевают срок использования шипованной резины. Читать далее...

Цепная авария на Палдиском шоссе

Сегодня, 28 апреля, в первой половине дня у Таллиннского зоопарка на Палдиском шоссе в Таллинне произошла цепная авария: вблизи стоявшего перед светофором неисправного Lamborghini столкнулись три машины. Читать далее...

Противоречивый мультик о Путине

В интернете набирает массовую популярность видео, повествующее о том, как в течение своих президентских и премьерских сроков президент Владимир Путин буквально изнасиловал Россию. Читать далее...

Врач считает 8-часовой рабочий день пережитком

Занимающийся медициной в трудовой сфере доктор Тоомас Пыллу считает, что рабочее время могло бы быть более гибким: девять, десять или 12 часов – в зависимости от состояния здоровья. Например, все дни работать по 10 часов, а в среду иметь выходной. Читать далее...

Жительница Ласнамяэ: не могу ходить в любимый магазин, от продавцов разит потом!

«Часто бываю в одном из ласнамяэских Rimi (адрес магазина известен редакции - прим. ред.), этот магазин всегда был одним из моих любимых - широкий ассортимент товара, да и расположен он близко к дому. Но есть то, что меня возмущает. Больше молчать не могу!» - так начала свой рассказ читательница портала Rus.Postimees Алиса. Читать далее...

Прогноз погоды до конца апреля

Сильный дождь, мокрый снег и ветер до 25 м/с: конец апреля станет для жителей Эстонии настоящим испытанием. Читать далее...

Немецкий суд отправил эстонку в тюрьму

Вчера в Германии Кельнский суд признал эстонку Анне Дирс виновной в убийстве друга и приговорил ее к семи годам тюремного заключения. Эта же женщина привлекла внимание СМИ полтора года назад, когда незаконно забрала из детдома в Германии своего ребенка и сбежала с ним в Эстонию. Читать далее...

Россия угрожает закрыть линию Lux Express

Российское Министерство транспорта грозится закрыть автобусную линию Lux Express Москва – Тарту, поскольку фирма осуществляет на маршруте в два раза больше рейсов, чем позволяет лицензия. Читать далее...

Уникальные кадры с фронтов Великой Отечественной войны

В преддверии 72-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне Министерство обороны России запустило на своем сайте проект под названием "Наша Победа в объективе" с уникальными фотографиями с полей сражений, сделанными в 1941-1945 годах. Читать далее...