"Скотина тупая": Веллер прокомментировал скандал на "Эхе Москвы"

Он объяснил, что свою позицию по данному вопросу он изложит в письменном виде, поскольку «некоторые вещи требуют корректных формулировок».

«Я собираюсь написать несколько строчек в ответ, чтобы сформулировать своё понимание ситуации. Я надеюсь, что они скоро появятся и мне к ним будет нечего добавить и убавить», — заявил Веллер в интервью НСН.

Писатель надеется опубликовать свой ответ на сайте «Эха Москвы», где у него есть собственный блог.

«Характерно, что человек может совершить массу гениальных открытий, но если ударишь указкой по голове, то это вызовет гораздо больше внимания со стороны СМИ», — добавил Веллер.

Накануне во время эфира он вышел из себя и швырнув чашку в ведущую Ольгу Бычкову, покинул студию со словами: «Скотина тупая! Я больше тебя не знаю».

Главред радиостанции Алексей Венедиктов заявил, что оскорблять его журналистов не позволит никому и объявил о прекращении сотрудничества с Веллером.

«Если будет извинение сегодня, значит, все назад, но до тех пор Михаил Иосифович Веллер не будет, собственно, свою программу вести, ни гостем не будет приглашен», — заявил Венедиктов во время прямого эфира накануне вечером.

Ранее Михаил Веллер отличился своим буйным характером на ток-шоу «Право голоса». В ходе дискуссии об отношении прибалтийских государств к русским жителям писатель запустил стаканом в ведущего передачи Романа Бабаяна.

До этого Веллер также оскорблял оппонентов во время телевизионных дебатов.