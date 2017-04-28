Посол РФ: готовность к компромиссу - это лучше, чем прямое лобовое столкновение

- Как вы оцениваете события десятилетней давности?

- Знакомясь с материалам СМИ и кинохроники, как бы заново переживаешь всю остроту и драматизм событий, имевших в том числе и трагический исход, когда в ходе уличных беспорядков погиб российский гражданин Дмитрий Ганин. Даже спустя десять лет эмоции еще не улеглись. Здесь крайне важно понимать простую истину: необходимость для общества формировать культуру диалога, культуру компромисса, что помогло бы избежать тех событий, о которых мы сейчас говорим.

Готовность к компромиссу, готовность идти на уступки, пусть даже в самый последний момент, - это лучше, чем прямое лобовое столкновение.

- Известно ли вам, что в Эстонии изменили законодательство из-за случая Ганина, чтобы в дальнейшем в подобных ситуациях была возможность наказать виновных? Оповещала ли вас об этом эстонская сторона?

- Я исхожу из того факта, что, к сожалению, виновные до сих пор не найдены. Сейчас мы с надеждой восприняли сообщение из Пыхьяской окружной прокуратуры о том, что расследование будет продолжено. Мы очень рассчитываем, что лица, совершившие столь тяжкое преступление, будут найдены и понесут заслуженное наказание.

- Можно ли говорить в данном случае о нежелании эстонских властей расследовать дело? Может быть, в действительности дело обстоит иначе?

- Десять лет - большой срок для расследования уголовного преступления. Тот факт, что оно не завершено, заставляет нас в разговорах с официальными эстонскими представителями продолжать говорить о важности доведения расследования до конца. Будем рады, если так и произойдет.

- Верно ли утверждение, что российская сторона спекулирует на имени Дмитрия Ганина, как заявлял адвокат его семьи?

- Я слышал об этом. Категорически с такими утверждениями не согласен и готов здесь поспорить с кем угодно. О какой политизации дела идет речь, если мы имеем тяжкое преступление? Любые спекуляции на этот счет будоражат общественное мнение. Это касается и адвокатов, которые в силу своей работы должны понимать, что любое неосторожное высказывание явно не пойдет на пользу.