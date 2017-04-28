Производство ID-карт доверили французам
28 апреля 2017 г., 15:14
Департамент полиции и погранохраны (PPA) заключил с французским предприятием Oberthur Technologies договор на производство ID-карт, видов на жительство, digi-ID и дипломатических удостоверений.
По словам заместителя гендиректора PPA Тауно Туйса, они хотят и в дальнейшем обеспечивать население страны безопасными ID-картами. «Мы хотим предлагать жителям Эстонии лучшие ID-карты», - отметил он, добавив, что это большая ответственность, так как доверие к ID-картам означает доверие к государству.
Французское предприятие начнет производство документов в 2018 году после того, как истечет срок действия нынешнего договора. Стоиомть сделки составляет 40 миллионов евро.