Производство ID-карт доверили французам

По словам заместителя гендиректора PPA Тауно Туйса, они хотят и в дальнейшем обеспечивать население страны безопасными ID-картами. «Мы хотим предлагать жителям Эстонии лучшие ID-карты», - отметил он, добавив, что это большая ответственность, так как доверие к ID-картам означает доверие к государству.

Французское предприятие начнет производство документов в 2018 году после того, как истечет срок действия нынешнего договора. Стоиомть сделки составляет 40 миллионов евро.