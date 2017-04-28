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Производство ID-карт доверили французам

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Veiko Kallas

Департамент полиции и погранохраны (PPA) заключил с французским предприятием Oberthur Technologies договор на производство ID-карт, видов на жительство, digi-ID и дипломатических удостоверений.

По словам заместителя гендиректора PPA Тауно Туйса, они хотят и в дальнейшем обеспечивать население страны безопасными ID-картами. «Мы хотим предлагать жителям Эстонии лучшие ID-карты», - отметил он, добавив, что это большая ответственность, так как доверие к ID-картам означает доверие к государству.

Французское предприятие начнет производство документов в 2018 году после того, как истечет срок действия нынешнего договора. Стоиомть сделки составляет 40 миллионов евро.

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