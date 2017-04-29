Недвижимость в Лондоне существенно подешевела, налетай!

Цены на жилье в английской столице начали падать с начала 2016 года. Причинами стали: снижение спроса из-за Брекзита и увеличение налогового бремени для инвесторов.

«В то время как в остальной части страны устанавливаются новые ценовые рекорды, лондонский рынок в депрессии», - считает директор агентства Rightmove Майлс Шипсайд. При падении спроса на жилье продавцы вынуждены завлекать покупателей все более низкими ценами, считает эксперт.

Больше всего пострадал элитный сегмент, цены в котором опустились за год на 4,2%. В то же время средняя стоимость жилья в более доступных пригородах столицы увеличилась на 1,7% за год.

Средняя стоимость недвижимости в Лондоне составляет около 500 тысячи фунтов, при этом местные банки отказываются выдавать ипотечные кредиты на квартиры-студии площадью менее 30 кв. метров.