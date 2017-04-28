В Ласнамяэ откроют магазин всемирно известной торговой сети

В Ласнамяэ откроют магазин всемирно известной торговой сети2
28 апреля 2017 г., 15:48
Таллиннская горуправа инициировала процесс детальной планировки участка по адресу Раадику, 11 в Ласнамяэ для строительства на нем продуктового магазина.
Детальную планировку заказало предприятие MMS Property Solutions, которое является представителем всемирно известной торговой сети Lidl в Эстонии.
С помощью планировки будет утверждено право строительства торгового здания высотой до двух этажей. Размер участка, на котором будет построен магазин, составляет 12 599 квадратных метров.