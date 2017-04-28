В Ласнамяэ откроют магазин всемирно известной торговой сети

Детальную планировку заказало предприятие MMS Property Solutions, которое является представителем всемирно известной торговой сети Lidl в Эстонии.

С помощью планировки будет утверждено право строительства торгового здания высотой до двух этажей. Размер участка, на котором будет построен магазин, составляет 12 599 квадратных метров.