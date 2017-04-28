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В Ласнамяэ откроют магазин всемирно известной торговой сети

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BNS
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Магазин Lidl. | ФОТО: Lukas Balandis

Таллиннская горуправа инициировала процесс детальной планировки участка по адресу Раадику, 11 в Ласнамяэ для строительства на нем продуктового магазина.

Детальную планировку заказало предприятие MMS Property Solutions, которое является представителем всемирно известной торговой сети Lidl в Эстонии.

С помощью планировки будет утверждено право строительства торгового здания высотой до двух этажей. Размер участка, на котором будет построен магазин, составляет 12 599 квадратных метров.

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