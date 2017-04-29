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Видео и фото: символы прошлого на фасадах таллиннских зданий

Сигрид Кыйв
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ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

Хотя уже в течение многих лет силуэт Таллинна отражается в стеклянных зданиях, еще стоят старые фабричные корпуса, превращенные в модные жилые дома, а на шумном перекрестке в центре города издалека видны советские символы.

Прославляет КПСС лозунг на стене бывшего заводского цеха в Ülemiste City. Фото: Eero Vabamägi / Postimees

Богато украшенный символикой дом для высшего офицерского состава Советской армии на углу улиц Койду и Планеэди. В народе дом зовут сыном Кремля. Фото: Eero Vabamägi / Postimees

Этому канализационному люку с советским знаком качества 37 лет. Фото: Eero Vabamägi / Postimees

Труба дома на улице Тяхесаю в Ласнамяэ украшена серпом и молотом. Фото: Eero Vabamägi / Postimees

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