Видео и фото: символы прошлого на фасадах таллиннских зданий
29 апреля 2017 г., 18:10
Хотя уже в течение многих лет силуэт Таллинна отражается в стеклянных зданиях, еще стоят старые фабричные корпуса, превращенные в модные жилые дома, а на шумном перекрестке в центре города издалека видны советские символы.
Прославляет КПСС лозунг на стене бывшего заводского цеха в Ülemiste City. Фото: Eero Vabamägi / Postimees
Богато украшенный символикой дом для высшего офицерского состава Советской армии на углу улиц Койду и Планеэди. В народе дом зовут сыном Кремля. Фото: Eero Vabamägi / Postimees
Этому канализационному люку с советским знаком качества 37 лет. Фото: Eero Vabamägi / Postimees
Труба дома на улице Тяхесаю в Ласнамяэ украшена серпом и молотом. Фото: Eero Vabamägi / Postimees