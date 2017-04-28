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Упала и потеряла сознание: в Харьюмаа полицейские и спасатели помогли женщине, запертой в квартире

BNS
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Скорая помощь. | ФОТО: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Благодаря вмешательству полиции и спасателей на прошлой неделе в Харьюмаа удалось спасти жизнь женщине, которая оказалась в беспомощном состоянии из-за проблем со здоровьем.

На прошлой неделе в центр тревоги позвонила женщина, которая несколько дней не могла выйти на связь с сестрой, больной эпилепсией. Поскольку жизнь сестры могла находиться в опасности, оперативного руководителя Ляэне-Харьюского отделения полиции Аллара Лоху с командой сразу же отправили по ее домашнему адресу в Рийзипере.

Женщина не отвечала на звонки по мобильному телефону, но позиционирование показало, что телефон по-прежнему находится в поселке Рийзипере. Лоху увидел, что в двери квартиры с внутренней стороны торчит ключ. Это означало, что внутри что-то произошло и нужно немедленно попасть в квартиру.

Дверь квартиры никто не открыл, поэтому полиция вызвала коллег из Спасательного департамента. Вместе они выяснили, что попасть в квартиру через балкон невозможно и остается только войти через дверь. Сестра женщины разрешила перерезать язычок дверного замка, чтобы можно было быстро попасть в квартиру. На полу в комнате обнаружили женщину, которая дышала, но была без сознания.

Патрульные полицейские принялись оказывать женщине первую помощь, в то же время ей вызвали скорую помощь, которая доставила находившуюся в тяжелом состоянии женщину в больницу. «Благодаря вовремя произошедшему вмешательству женщина оказалась под присмотром врачей, ее состояние быстро улучшается», - отметила Пыхьяская префектура.

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