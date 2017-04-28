Фото: новую таллиннскую тюрьму подвели под крышу

Тюрьма строится в деревне Соодевахе волости Раэ. При возведении тюремного комплекса особое внимание обращают на безопасность и дружественное отношение к окружающей среде и сохранению энергии. А также наиболее эффективное использование имеющихся площадей и низкие затраты на содержание.

Новые тюрьма будет иметь вид кибертюрьмы. Кроме основной тюрьмы, здесь также будет располагаться тюрьма открытого типа и, отдельно от тюрьмы, арестный дом и центр временного содержания.

В жилом отделении тюрьмы будет 512 камеры для мужчин и 92 камеры для женщин - осужденных и арестованных, помимо этого здесь будет еще 16 камер-карцеров для мужчин и четыре карцера для женщин.

Итого в тюрьме будет 1208 стационарных мест. Также будет построен новый Центр для высылаемых и интернированных.

АО Госимущество и фирма Fund Ehitus OÜ подписали договор о подряде на сумму в 73,9 миллиона евро (плюс налог с оборота – ред.) 3 ноября 2015 года. Современный тюремный комплекс должен быть готов в конце 2018 года.

Архитектором комплекса в 60 000 нетто-квадратных метров стал Индрек Саарепера, а проектировщиком – AS Amhold.

Торжественная церемония закладки краеугольного камня состоялась в сентябре прошлого года.

Будущий тюремный комплекс в цифрах: