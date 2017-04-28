Какой ужас! Спасатели вытащили из реки страшную находку

Погибшая лошадь по кличке Камелия принадлежала хозяйке хутора Кыргекальда в Орикюла Керсти Кянну, которая держит около двадцати животных, сообщает Pärnu Postimees.

Местный ветеринар, который осмотрел труп лошади, отмечает, что она провела в воде полторы недели, а перед этим родила. Ветеринар уверен, что при родах присутствовали люди.

Вероятнее всего, после родов лошадь пошла к реке, чтобы напиться, но упала в воду и не смогла выбраться на берег.

Pärnu Postimees с Керсти Кянну связаться не удалось.