Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Какой ужас! Спасатели вытащили из реки страшную находку

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Спасатели вытаскивают труп лошади из воды. | ФОТО: Vändra vallavalitsus

В связи с найденным в реке Пярну в волости Вяндра трупом лошади полиция возбудила уголовное дело по статье Жестокое обращение в животными.

Погибшая лошадь по кличке Камелия принадлежала хозяйке хутора Кыргекальда в Орикюла Керсти Кянну, которая держит около двадцати животных, сообщает Pärnu Postimees.

Местный ветеринар, который осмотрел труп лошади, отмечает, что она провела в воде полторы недели, а перед этим родила. Ветеринар уверен, что при родах присутствовали люди.

Вероятнее всего, после родов лошадь пошла к реке, чтобы напиться, но упала в воду и не смогла выбраться на берег.

Pärnu Postimees с Керсти Кянну связаться не удалось.

Наверх