Какой ужас! Спасатели вытащили из реки страшную находку
28 апреля 2017 г., 16:14
В связи с найденным в реке Пярну в волости Вяндра трупом лошади полиция возбудила уголовное дело по статье Жестокое обращение в животными.
Погибшая лошадь по кличке Камелия принадлежала хозяйке хутора Кыргекальда в Орикюла Керсти Кянну, которая держит около двадцати животных, сообщает Pärnu Postimees.
Местный ветеринар, который осмотрел труп лошади, отмечает, что она провела в воде полторы недели, а перед этим родила. Ветеринар уверен, что при родах присутствовали люди.
Вероятнее всего, после родов лошадь пошла к реке, чтобы напиться, но упала в воду и не смогла выбраться на берег.
Pärnu Postimees с Керсти Кянну связаться не удалось.