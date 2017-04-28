Галерея: Шарапова не оставила шансов Контавейт

Поединок соперниц, которые друг против друга ранее уже играли, прошел в рамках четвертьфинала теннисного турнира в Штутгарте, это соревнование Шарапова за свою карьеру выигрывала трижды, пишет Rus.ERR.

Как и предсказывали букмекеры, Анетт Контавейт проиграла Марии Шараповой в первых двух сетах - 6:3, 6:3.

Ведущие букмекерские конторы посчитали, что Анетт Контавейт не станет для Марии Шараповой серьезной соперницей на пути в полуфинал. По оценке William HIll, россиянка выиграет в двух сетах - 6:3, 6:3.