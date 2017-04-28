Галерея: Шарапова не оставила шансов Контавейт
28 апреля 2017 г., 16:17
В пятницу, 28 апреля, первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт проиграла отбывшей 15-месячную дисквалификацию из-за употребления мельдония россиянке Марии Шараповой.
Поединок соперниц, которые друг против друга ранее уже играли, прошел в рамках четвертьфинала теннисного турнира в Штутгарте, это соревнование Шарапова за свою карьеру выигрывала трижды, пишет Rus.ERR.
Как и предсказывали букмекеры, Анетт Контавейт проиграла Марии Шараповой в первых двух сетах - 6:3, 6:3.
Ведущие букмекерские конторы посчитали, что Анетт Контавейт не станет для Марии Шараповой серьезной соперницей на пути в полуфинал. По оценке William HIll, россиянка выиграет в двух сетах - 6:3, 6:3.