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Галерея: Шарапова не оставила шансов Контавейт

Sports.ee
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В пятницу, 28 апреля, первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт проиграла отбывшей 15-месячную дисквалификацию из-за употребления мельдония россиянке Марии Шараповой.

Поединок соперниц, которые друг против друга ранее уже играли, прошел в рамках четвертьфинала теннисного турнира в Штутгарте, это соревнование Шарапова за свою карьеру выигрывала трижды, пишет Rus.ERR.

Как и предсказывали букмекеры, Анетт Контавейт проиграла Марии Шараповой в первых двух сетах - 6:3, 6:3.

Ведущие букмекерские конторы посчитали, что Анетт Контавейт не станет для Марии Шараповой серьезной соперницей на пути в полуфинал. По оценке William HIll, россиянка выиграет в двух сетах - 6:3, 6:3.

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