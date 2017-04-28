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Der Spiegel опубликовал доказательства откупа Роналду от обвинений в изнасиловании

Sports.ee
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Криштиану Роналду. | ФОТО: SERGIO PEREZ/REUTERS

Немецкое издание опубликовало фрагменты документов, подтверждающих факт откупа нападающего мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду от обвинений в изнасиловании в США в 2009 году, сообщается на официальном сайте издания.

Приводится часть переписки футболиста с адвокатом Осорио де Кастро, который вел переговоры о сумме выплаты с девушкой. Изначально представители пострадавшей запросили 660 тысяч евро, но португалец и его помощник отказались выплачивать такую сумму. В результате стороны сошлись на 260 тысячах евро, также Роналду должен был заплатить посреднику и юристам, передает NEWSru.

Согласно информации источника, инцидент произошел в Лас-Вегасе 13 июня 2009 года. Португалец с семьей находился в США на отдыхе. В изнасиловании Роналду обвинила 20-летняя американка.

Роналду, которого часто относят к представителям нетрадиционных взглядов, не впервые сталкивается с обвинениями в сексуальных преступлениях. В 2005 году Роналду, будучи еще игроком «Манчестер Юнайтед», был арестован по подозрению в домогательствах к двум женщинам, но отпущен под залог. Позже с футболиста сняли все обвинения.

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