Порошенко представил план по восстановлению армии Украины - за счет денег Януковича, которые тот не признает

Заявление было сделано во время выступления главы украинского государства по случаю передачи Соединенными Штатами украинским пограничникам приборов военной радиосвязи. Как передает телеканал «112 Украина», стоимость оборудования составляет 21 млн долларов.

Вступило в дію рішення суду про конфіскацію 1 млрд 400 млн доларів, які належали колишньому президенту — Петро Порошенко (@poroshenko) April 28, 2017

Слова президента были опубликованы в его аккаунте в Twitter. «Средства, украденные режимом Януковича, пойдут на восстановление боеспособности украинских войск», - говорится в одной из публикаций.

По данным телеканала, Порошенко уточнил, что «средства должны пойти на строительство завода по производству боеприпасов, закупку новейших средств радиоэлектронной борьбы, контрбатарейных радаров, новейших дронов».

Президент добавил, что средства также планируется направить на социальную защиту населения.

Порошенко напомнил, что речь идет о 1,4 млрд долларов. Эти деньги были ранее заблокированы Государственной службой финансового мониторинга на счетах физических и юридических лиц, которые имеют связь с Януковичем и бывшими высокопоставленными лицами, сообщает «112 Украина». Решение о конфискации арестованных средств вступило в силу сегодня, 28 апреля.

По словам Порошенко, конфискованные средства уже поступили на счета Госказначейства. «Эти деньги были украдены у народа Украины. Сейчас мы вернули их в государственную казну», - заявил он.

Вопрос распределения конфискованных у режима Януковича средств Верховная Рада Украины рассмотрит в мае. Об этом заявил народный депутат Антон Геращенко.

Между тем защита Виктора Януковича его причастность к конфискованным средствам опровергает. «На руках у меня есть выписки по счетам Виктора Януковича с „Ощадбанка“, там совершенно другая сумма. Речь идет о 28 млн гривен (1 млн долларов. - Прим. NEWSru.com), которые арестованы и которые не конфискуются сейчас. Это деньги его личного счета, его личные сбережения, с которых были уплачены все налоги. Поэтому последняя, активно распространяемая информация об аресте средств, об их конфискации и изъятии полностью не соответствует действительности», - заявил телеканалу адвокат экс-президента Виталий Сердюк.

Между тем Порошенко анонсировал блокирование новых средств на счетах экс-чиновников. По его словам, речь идет о «миллиардах гривен», которые будут поступать с заблокированных зарубежных счетов бывших украинских чиновников, передает украинский телеканал.

«Средства, украденные у украинцев, будут продолжать поступать в государственную казну. Сейчас эти средства также будут зачислены в золотовалютные резервы государства, что укрепит мощь национальной денежной единицы», - сказал президент во время встречи с генпрокурором Юрием Луценко и секретарем СНБО Александром Турчиновым.