Правосудие покарало домашнего тирана

31-летнего Ристо признали виновным в неоднократном причинении боли близкому человеку. Мужчина ранее наказывался за неоднократное насилие, кражу, изнасилование и ограбление. Мужчину отправили за решетку прямо из зала суда.

Согласно обвинению мужчина использовал 30 октября 2016 года насилие в отношении своей супруги. В ходе ссоры с ней он схватил сидевшую на бордюре пешеходной дорожки женщину за волосы и ударил ее несколько раз в лицо и по голове. Женщина упала, и тогда он схватил ее и ударил головой о забор. Мужчина также несколько раз ударил ее кулаком в область шеи и два раза коленом в лицо.

В момент избиения мужчина был в состоянии алкогольного опьянение.