Власти Лебедяни запретили Урганту въезд в город после шуток про реки сока на улицах

«Даже если Иван Ургант бесплатно приедет выступать в Лебедянь — мы его теперь не пустим. Что, мы свиньи?» — заявил Головань, слова которой цитирует Афиша Daily.

Накануне в своем шоу Ургант в шуточной форме рассказал о том, как после аварии в Дон начали стекать тонны сока.

25 апреля прокуратура заявила об обрушении кровли склада на заводе в Лебедяни на площади в 300 квадратных метров. В результате происшествия пострадали два человека и произошел разлив нескольких тонн сока.