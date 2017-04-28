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Власти Лебедяни запретили Урганту въезд в город после шуток про реки сока на улицах

Rus.Postimees.ee
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Иван Ургант | ФОТО: Scanpix

После шуток в передаче «Вечерний Ургант» на тему аварии на складе компании PepsiСo власти Лебедяни выступили с критикой в адрес ее ведущего Ивана Урганта. Первый заместитель главы администрации Лебедянского района, председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям Валерий Головань заявил, что ведущего не пустят в город, даже если он соберется выступить там бесплатно. Об этом сообщает местное издание Gorod48.

«Даже если Иван Ургант бесплатно приедет выступать в Лебедянь — мы его теперь не пустим. Что, мы свиньи?» — заявил Головань, слова которой цитирует Афиша Daily.

Накануне в своем шоу Ургант в шуточной форме рассказал о том, как после аварии в Дон начали стекать тонны сока.

25 апреля прокуратура заявила об обрушении кровли склада на заводе в Лебедяни на площади в 300 квадратных метров. В результате происшествия пострадали два человека и произошел разлив нескольких тонн сока.

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