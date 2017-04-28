Škoda впервые показала новый кроссовер Karoq. Это произошло в Эстонии (видео, фото)

Škoda Karoq / Škoda Eesti/FB

Официальная премьера Skoda Karoq состоится 18 мая в шведском Стокгольме. Новый автомобиль по дизайну напоминает уже серийный кроссовер Skoda Kodiaq, сообщает Коммерсант.

Škoda Karoq / Škoda Eesti/FB

Кроссовер построят на платформе MQB концерна Volkswagen Group, а в качестве силовых агрегатов будут использоваться бензиновые и дизельные моторы, а также гибридный двигатель.