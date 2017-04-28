Škoda впервые показала новый кроссовер Karoq. Это произошло в Эстонии (видео, фото)
28 апреля 2017 г., 18:47
Производитель автомобилей Škoda впервые продемонстрировала свой новый городской внедорожник Karoq. Презентация произошла на севере Эстонии около Вихула и это событие собрало в нашей стране журналистов со всего мира, сообщает Postimees.ee.
Škoda Karoq / Škoda Eesti/FB
Официальная премьера Skoda Karoq состоится 18 мая в шведском Стокгольме. Новый автомобиль по дизайну напоминает уже серийный кроссовер Skoda Kodiaq, сообщает Коммерсант.
Škoda Karoq / Škoda Eesti/FB
Кроссовер построят на платформе MQB концерна Volkswagen Group, а в качестве силовых агрегатов будут использоваться бензиновые и дизельные моторы, а также гибридный двигатель.
Škoda Karoq / Škoda Eesti/FB