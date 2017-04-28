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Škoda впервые показала новый кроссовер Karoq. Это произошло в Эстонии (видео, фото)

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Škoda Eesti/FB

Производитель автомобилей Škoda впервые продемонстрировала свой новый городской внедорожник Karoq. Презентация произошла на севере Эстонии около Вихула и это событие собрало в нашей стране журналистов со всего мира, сообщает Postimees.ee.

Škoda Karoq / Škoda Eesti/FB

Официальная премьера Skoda Karoq состоится 18 мая в шведском Стокгольме. Новый автомобиль по дизайну напоминает уже серийный кроссовер Skoda Kodiaq, сообщает Коммерсант.

Škoda Karoq / Škoda Eesti/FB

Кроссовер построят на платформе MQB концерна Volkswagen Group, а в качестве силовых агрегатов будут использоваться бензиновые и дизельные моторы, а также гибридный двигатель.

Škoda Karoq / Škoda Eesti/FB

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