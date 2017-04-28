Фото: более сотни человек протестуют против переноса пункта обмена шприцев в жилой дом

Сегодняшний пикет - очередная попытка жильцов достучаться до инициатора переноса обменного пункта - Института развития здоровья. После того, как стало известно, что центр переедет на Ситси, у жильцов возникло множество вопросов, которые они направили в TAI. Но ответов они так и не получили.

«Нам не удалось получить ответы на свои вопросы, которые мы в письменном виде представили Институту развития здоровья, - рассказал председатель товарищества дома № 28 на улице Ситси Дмитрий Гришкун. - Складывается впечатление, что нас просто игнорируют. Нам не удосужились предоставить никакую информацию о своих намерениях. Все, что мы узнаем, мы узнаем из прессы или на собраниях, но напрямую с нами никто не общался».

По оценке председателя, на пикет пришли около 150 человек, мы в свою очередь успели насчитать более сотни. Председатель добавляет, что жильцов могло бы быть и больше, но, поскольку пикет был организован в рабочее время, прийти смогли не все. На месте присутствовали также представитель Коплиского дома молодежи, находящегося всего в сотне метров от места, где планируется открыть пункт обмена шприцев, и старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.

Представителей Института развития здоровья на пикете не было. Как сообщила Postimees пресс-секретарь TAI Марис Якобсон, о пикете в институте узнали только сегодня в социальных сетях. От участия в нем представители института отказались, потому что сочли, что диалога бы все равно не получилось, однако заверили, что у них есть договоренность о встречах на следующей неделе и еще через неделю. По словам председателя, товариществу об этом, однако, никто не сообщал.

Ранее представители TAI встречались с жильцами Ситси, но обсуждения не получилось. «Мы бы хотели в дальнейшем продолжить переговоры и предоставить информацию как жильцам дома, так и жителям окрестностей и, несомненно, Коплискому дому молодежи. Сейчас мы взяли время на размышление, чтобы решить, как мы будем действовать в дальнейшем. До этого открытия центра не состоится», - сообщила Якобсон.

При этом она подтвердила, что Ситси, 28, по-прежнему остается наиболее вероятным местом для открытия нового центра, но когда состоится открытие, Якобсон пока не смогла уточнить.

«Договора об аренде их помещений у нас пока нет, поскольку некоторые пункты договора еще необходимо обсудить с владельцем помещений», - добавила Якобсон.

Владелец помещений подробности переговоров жильцам не раскрывает.

«У владельца чисто коммерческий интерес. Ему важно сдать помещения в аренду надежному клиенту. Он нас в свои бизнес-планы не посвящает», - сказал Гришкун.

По словам председателя товарищества, если сегодняшний пикет не сработает, жильцы собираются подать петицию в Рийгикогу. «Сдаваться мы в любом случае не намерены, потому что поддержка людей очень серьезная, люди просто так этого не оставят», - подчеркнул он.

Мнение жительницы Ситси, 28:

Я лично обращалась в Институт развития здоровья с вопросом о том, почему они выбрали именно это место, а не другие, отдельно стоящие здания. Мне ответили, что в другие места они также обращались с просьбой размещения пункта, но там они получили отказ. И если резюмировать их сообщения, получается, что это место было выбрано не исходя из количества наркоманов, а потому что в других местах, более подходящих, не было возможности договориться.