Фото: более сотни человек протестуют против переноса пункта обмена шприцев в жилой дом

Сегодня в 15.00 у многоквартирного дома по адресу Ситси, 28, состоялся пикет, собравший более ста человек: жильцы возмущены планами Института развития здоровья (TAI) открыть в доме пункт обмена шприцев для наркозависимых.
Сегодняшний пикет - очередная попытка жильцов достучаться до инициатора переноса обменного пункта - Института развития здоровья. После того, как стало известно, что центр переедет на Ситси, у жильцов возникло множество вопросов, которые они направили в TAI. Но ответов они так и не получили.
«Нам не удалось получить ответы на свои вопросы, которые мы в письменном виде представили Институту развития здоровья, - рассказал председатель товарищества дома № 28 на улице Ситси Дмитрий Гришкун. - Складывается впечатление, что нас просто игнорируют. Нам не удосужились предоставить никакую информацию о своих намерениях. Все, что мы узнаем, мы узнаем из прессы или на собраниях, но напрямую с нами никто не общался».
По оценке председателя, на пикет пришли около 150 человек, мы в свою очередь успели насчитать более сотни. Председатель добавляет, что жильцов могло бы быть и больше, но, поскольку пикет был организован в рабочее время, прийти смогли не все. На месте присутствовали также представитель Коплиского дома молодежи, находящегося всего в сотне метров от места, где планируется открыть пункт обмена шприцев, и старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.
Представителей Института развития здоровья на пикете не было. Как сообщила Postimees пресс-секретарь TAI Марис Якобсон, о пикете в институте узнали только сегодня в социальных сетях. От участия в нем представители института отказались, потому что сочли, что диалога бы все равно не получилось, однако заверили, что у них есть договоренность о встречах на следующей неделе и еще через неделю. По словам председателя, товариществу об этом, однако, никто не сообщал.
Ранее представители TAI встречались с жильцами Ситси, но обсуждения не получилось. «Мы бы хотели в дальнейшем продолжить переговоры и предоставить информацию как жильцам дома, так и жителям окрестностей и, несомненно, Коплискому дому молодежи. Сейчас мы взяли время на размышление, чтобы решить, как мы будем действовать в дальнейшем. До этого открытия центра не состоится», - сообщила Якобсон.
При этом она подтвердила, что Ситси, 28, по-прежнему остается наиболее вероятным местом для открытия нового центра, но когда состоится открытие, Якобсон пока не смогла уточнить.
«Договора об аренде их помещений у нас пока нет, поскольку некоторые пункты договора еще необходимо обсудить с владельцем помещений», - добавила Якобсон.
Владелец помещений подробности переговоров жильцам не раскрывает.
«У владельца чисто коммерческий интерес. Ему важно сдать помещения в аренду надежному клиенту. Он нас в свои бизнес-планы не посвящает», - сказал Гришкун.
По словам председателя товарищества, если сегодняшний пикет не сработает, жильцы собираются подать петицию в Рийгикогу. «Сдаваться мы в любом случае не намерены, потому что поддержка людей очень серьезная, люди просто так этого не оставят», - подчеркнул он.
Мнение жительницы Ситси, 28:
Я лично обращалась в Институт развития здоровья с вопросом о том, почему они выбрали именно это место, а не другие, отдельно стоящие здания. Мне ответили, что в другие места они также обращались с просьбой размещения пункта, но там они получили отказ. И если резюмировать их сообщения, получается, что это место было выбрано не исходя из количества наркоманов, а потому что в других местах, более подходящих, не было возможности договориться.
Вопрос не только в том, что открытие здесь обменного пункта неприемлемо с точки зрения общественности и жителей дома, - это будет неудобно и для самих посетителей этого центра. Люди, сознательно приходящие в пункт обмена шприцев за лечением, заинтересованы в приватности этого места, они хотят, не боясь осуждающих взглядов со стороны общественности, приходить и спокойно получать ту услугу, в которой они заинтересованы. Им и так сложно сделать этот шаг.
Что касается тех, кто несознательно посещает эти центры исключительно для того, чтобы получить шприц для принятия следующей дозы, то мы их здесь просто ввергаем в соблазн легкими жертвами: дети, идущие одни в молодежный дом с мобильными телефонами, старики, которые идут на рынок с наличными деньгами. Это лишний соблазн для наркоманов, мы сами подталкиваем их к преступлению.
Жильцов упрекают в том, что они нетолерантны, негуманны по отношению к наркозависимым. Со своей стороны хочу сказать, что я лично как финансово, так и морально поддерживаю другие НКО, занимающиеся лечением наркомании, например, Lootuse Küla, которое занимается лечением самой зависимости. Здесь же мне это больше видится способом сэкономить средства из госбюджета, которые тратятся на наркозависимого, болеющего СПИДом и гепатитом. Чтобы снизить количество этих средств, выделяемых на лечение и пособия этим больным, у нас стараются снизить их количество, а о лечении наркозависимых и искоренении самой проблемы речи не идет.