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Муж убил жену на исходе медового месяца и спрятал труп в выгребной яме

Rus.Postimees.ee
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Иллюстративное фото. | ФОТО: AFP / Scanpix

Следователи Кировской области возбудили уголовное дело по факту убийства молодой женщины в Омутнинске. По предварительным данным, преступление совершил молодой супруг потерпевшей. Тело жертвы он спрятал в выгребной яме.

Уголовное наказание грозит 24-летнему мужчине, который по своей вине овдовел через месяц после свадьбы. Ему инкриминируют ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), сообщает официальный сайт областного управления СК РФ, сообщает Newsru.com.

Расследование началось после того, как 26 апреля около 04:00 в Омутнинский МСО СУ СК РФ по Кировской области из МО МВД России "Омутнинский" поступило сообщение об обнаружении тела женщины в выгребной яме около одного из домов. На место происшествия выехали следователи и полицейские.

Погибшей оказалась 24-летняя жительница Омутнинска. На ее теле были найдены признаки удушения. Под подозрение попал муж потерпевшей, который был задержан в тот же день, 26 апреля.

В рамках дальнейшего расследования было установлено, что 23 апреля в подъезде одного из домов Омутнинска между супругами произошла ссора на почве ревности. В итоге мужчина задушил благоверную.

"С целью скрыть следы преступления одежду, в которой находилась погибшая, молодой человек сжег, а тело сбросил в выгребную яму около подъезда дома, - говорится в пресс-релизе от 26-го числа.

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