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Журналист предлагает семьям взять на лето детей из Донбасса

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Rus.Postimees.ee
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ФОТО: ANATOLII STEPANOV/AFP

С инициативой дать возможность детям из Донбасса погостить в Латвии выступил журналист Атис Климовичс.

«Пожалуйста, подумайте и дайте знать все те, кто хочет этим летом в июле на одну неделю принять в свою семью 1-2 украинских ребенка, чьи отцы погибли в Донбассе, - написал он в Facebook, сообщает Rus.TVNET. - Вместе с украинским волонтерами планируем привезти группу из 20-25 детей в возрасте от 9 до 14 лет».

Стоит отметить, что на момент публикации пост стал достаточно популярным - почти 1000 перепостов, люди активно отзываются на эту инициативу.

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