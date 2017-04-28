Журналист предлагает семьям взять на лето детей из Донбасса

«Пожалуйста, подумайте и дайте знать все те, кто хочет этим летом в июле на одну неделю принять в свою семью 1-2 украинских ребенка, чьи отцы погибли в Донбассе, - написал он в Facebook, сообщает Rus.TVNET. - Вместе с украинским волонтерами планируем привезти группу из 20-25 детей в возрасте от 9 до 14 лет».

Стоит отметить, что на момент публикации пост стал достаточно популярным - почти 1000 перепостов, люди активно отзываются на эту инициативу.