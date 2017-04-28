Путин и Порошенко провели тайные переговоры

О новом тайном телефонном разговоре сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники в Москве и Киеве.

По данным издания, главная причина, почему переговоры держатся в секрете, состоит в том, чтобы не дать противникам Порошенко повода обвинить его в "непатриотичном поведении", сообщает Newsru.com.

Последний разговор проходил в "уважительном корректном ключе". Главы государств периодически "переходили на шутливо-иронический тон". "Президенты вынуждены были шутить, чтобы не разругаться и не наговорить друг другу резкостей", - рассказал источник "Коммерсанта".

Никаких конкретных договоренностей достичь не удалось, кроме "некоторых гуманитарных аспектов". Речь идет об обмене пленными, о поставках в Донбасс продуктов питания, воды и электроэнергии, а также о выплате украинских пенсий жителям непризнанных республик.