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Путин и Порошенко провели тайные переговоры

Rus.Postimees.ee
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Петр Порошенко. | ФОТО: Matthias Balk/AP

Президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко продолжают созваниваться и обсуждать насущные вопросы, хотя на официальном уровне обмениваются жесткими обвинениями. Последний такой тайный разговор состоялся в первой половине апреля по инициативе украинской стороны и длился около 20 минут. Во время него обсуждалась ситуация в Донбассе.

О новом тайном телефонном разговоре сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники в Москве и Киеве.

По данным издания, главная причина, почему переговоры держатся в секрете, состоит в том, чтобы не дать противникам Порошенко повода обвинить его в "непатриотичном поведении", сообщает Newsru.com.

Последний разговор проходил в "уважительном корректном ключе". Главы государств периодически "переходили на шутливо-иронический тон". "Президенты вынуждены были шутить, чтобы не разругаться и не наговорить друг другу резкостей", - рассказал источник "Коммерсанта".

Никаких конкретных договоренностей достичь не удалось, кроме "некоторых гуманитарных аспектов". Речь идет об обмене пленными, о поставках в Донбасс продуктов питания, воды и электроэнергии, а также о выплате украинских пенсий жителям непризнанных республик.

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