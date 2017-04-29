Посмотрите, какие дома продаются на маленьких эстонских островах

Историческое здание на острове Аэгна

Дом на Аэгна. Фото: KV.EE

Дом площадью более 500 м2 находится в ста метрах от чудесного пляжа. В доме 16 комнат. Подходит и для развития бизнеса.

Построенное в 1914 году как офицерское казино, здание прекрасно сохранилось и использовалось как база отдыха. В целости остались исторические детали: окна с частыми переплетами, круглые чугунные печки и резные деревянные потолки.

Стоит дом 199 000 евро. Больше информации и фото находится на странице KV.EE.

Очаровательный дом на острове Пийрисаар

Дом на Пийрисааре. Фото: kv.ee

Этот дом, покрашенный в жизнерадостный лиловый цвет, находится на самом большом острове Чудского озера. Общая площадь дома 185 м2, где в числе прочих помещений находятся три комнаты, кухня и туалет. Купивший дом так же получит большой живописный участок с хозяйственными постройками. До берега Чудского озера всего-навсего 200 метров.

Цена дома - 22 900 евро. Больше информации и фото находится на странице KV.EE.

Совсем новый дом на острове Прангли

Дом на острове Прангли. Фото: kv.ee

Этот четырехкомнатный дом площадью 120 м2 построен в 2016. В нем кухня, гостиная, три спальни, душевая и сауна. Большая терраса выходит на южную и западную стороны. На расстоянии 200 метров находится уединенный маленький пляж и небольшй порт, где есть возможность купить место для катера.

Цена дома - 130 000 евро. Больше информации и фото на странице KV.EE.

Уютный летний дом на западном берегу острова Вормси

Дом на Вормси. Фото: kv.ee

Дом площадью 55 м2 построен в 2000 году на берегу моря, в приватном месте. В доме под двускатной крышей с открытым пространством имеются: просторная гостиная, спальня,кухня и туалет с душевой. На антресолях - дополнительные спальные места. С западной стороны дома - большая терраса, откуда можно наслаждаться закатом. На участке есть подсобные помещения и скважина.

Вокруг дома - высокий сосновый лес и причудливые кусты можжевельника.

Дом продается за 50 000 евро. Больше информации и фото на странице KV.EE.

Хутор на острове Абрука

Дом на острове Абрука. Фото: kv.ee

На участке 1,4 га находится отлично реновированный деревянный дом эстонского времени площадью 119 м2 с тремя комнатами, кухней, кладовой и подсобными помещениями. В торце дома - хозпостройка с бетонным полом, откуда можно подняться на чердак, где есть возможность строительства жилого помещения. Рядом с домом надворная постройка и сауна.

Цена хутора - 79 000 евро. Больше информации и фото на KV.EE.