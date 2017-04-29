Посол Литвы в РФ: у Евросоюза пока нет оснований для пересмотра санкций в отношении России

"Вопрос санкций, введенных ЕС в отношении Москвы, очень актуальный, он широко обсуждается, в том числе и Литвой, в рамках Совета Европейского Союза. Позиция Вильнюса по этому вопросу ничем не отличается от других стран Евросоюза, мы ее разделяем", - сказал он.

"Говоря о пересмотре данной позиции ЕС, надо четко осознать: за последние два года в деле выполнения Минских соглашений ничего не изменилось, это касается и ситуации в Крыму, поэтому пока что повода у ЕС пересматривать санкции нет", - считает посол.

Вместе с тем, говоря о том, поддержит ли Литва введение новых антироссийских санкций за Сирию, посол сказал, что Вильнюс будет придерживаться общеевропейской позиции.

"Говоря о позиции Литвы по поводу Сирии - мы являемся членами НАТО и ЕС и придерживаемся общей позиции этих организаций, все решения в них принимаются путем консенсуса и совместного обсуждения", - сказал он.

"На мой взгляд, санкции - это инструмент, помогающий предотвратить дальнейшую эскалацию любого конфликта и усадить стороны конфликта за стол переговоров: они заставляют обратить внимание на проблему, и это один из немногих инструментов (хоть и не идеальный), который может помочь двигаться к диалогу", - добавил он.