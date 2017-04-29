Der Spiegel: Комитет по этике ФИФА проводит расследование в отношении Инфантино

Во время выборов президента Африканской конфедерации футбола (КАФ) Чиянгва открыто выступил против действующего на тот момент главы организации Иссы Хаяту, который занимал пост с 1988 года. В итоге победу на выборах, которые состоялись в марте этого года, одержал глава Федерации футбола Мадагаскара Ахмад Ахмад, получивший 34 голоса, в то время как Хаяту набрал 20, сообщает ТАСС.

Согласно информации Der Spiegel, Инфантино в феврале прошлого года посещал мероприятия, которые устраивал Чиянгва, и в ответ на это миллионер "оказал влияние на выбор" главы конфедерации.

Комитет по этике ФИФА не в первый раз проводит расследование против Инфантино. В августе 2016 года комитет по этике снял обвинения с главы Международной федерации футбола по делу о возможной растрате чиновником средств организации в личных целях, в том числе во время апрельских поездок в Москву и Доху.