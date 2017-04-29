Почти десять процентов жителей Эстонии продолжают обращаться за экстренной помощью по номеру 110

Такие данные выясняются из статистики звонков Центра тревоги, пишет rus.err.ee.

Набирая номер 110, люди должны учитывать, что получение помощи будет не таким быстрым, а в будущем государство планирует закрыть номер 110.

"Призываем самоуправления, учреждения и предприятия проследить за тем, чтобы в инфоматериалах и на инфодосках жителям не предоставлялась ложная информация: номер 110 следует везде заменить на номер 112", - говорится в заявлении Центра тревоги.

На единый номер вызова экстренной помощи 112 Эстония перешла 11 февраля 2015 года.