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Почти десять процентов жителей Эстонии продолжают обращаться за экстренной помощью по номеру 110

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Mihkel Maripuu

Несмотря на то, что в Эстонии уже более двух лет действует один номер экстренной помощи 112 для вызова скорой помощи, спасателей и полиции около 8% жителей страны в экстренных ситуациях по-прежнему обращаются за помощью по номеру 110.

Такие данные выясняются из статистики звонков Центра тревоги, пишет rus.err.ee.

Набирая номер 110, люди должны учитывать, что получение помощи будет не таким быстрым, а в будущем государство планирует закрыть номер 110.

"Призываем самоуправления, учреждения и предприятия проследить за тем, чтобы в инфоматериалах и на инфодосках жителям не предоставлялась ложная информация: номер 110 следует везде заменить на номер 112", - говорится в заявлении Центра тревоги.

На единый номер вызова экстренной помощи 112 Эстония перешла 11 февраля 2015 года.

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