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ПВО России привели в повышенную боеготовность после пуска КНДР

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Rus.Postimees.ee
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Российские военные. Иллюстративный снимок. | ФОТО: Reuters/Scanpix

Глава комитета Совета Федерации Виктор Озеров заявил, что ПВО России на Дальнем Востоке находятся в состоянии повышенной боеготовности в связи с ракетным запуском КНДР.

«Россия крайне внимательно следит за тем, что происходит в КНДР. ПВО России на Дальнем Востоке находятся в состоянии повышенной боеготовности. Мы контролируем воздушное пространство в зоне ответственности воздушных сил России», — сказал он.

По словам сенатора, Россия отдает себе отчет в том, что не является целью для ракетных запусков КНДР.

«С другой стороны, техника есть техника, и наши военные делают все от них зависящее, чтобы в случае неординарной ситуации не допустить случайного попадания ракет на территорию России», — пояснил Озеров.

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