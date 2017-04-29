ПВО России привели в повышенную боеготовность после пуска КНДР

«Россия крайне внимательно следит за тем, что происходит в КНДР. ПВО России на Дальнем Востоке находятся в состоянии повышенной боеготовности. Мы контролируем воздушное пространство в зоне ответственности воздушных сил России», — сказал он.

По словам сенатора, Россия отдает себе отчет в том, что не является целью для ракетных запусков КНДР.

«С другой стороны, техника есть техника, и наши военные делают все от них зависящее, чтобы в случае неординарной ситуации не допустить случайного попадания ракет на территорию России», — пояснил Озеров.