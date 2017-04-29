Elisa обратилась в Департамент технадзора: фирма против отмены платы за роуминг

Elisa хочет избежать снижения объемов пользования мобильным интернетом в Эстонии и роста цен на услуги.

По словам главы Elisa Сами Сеппянена, механизм устойчивого развития позволит Elisa разработать для своих клиентов специальные формы услуг и тем самым сохранить логику и выгодную цену действующих сейчас в Эстонии услуг.

Сеппянен отметил, что к механизму могут присоединиться только те операторы, чьи внутригосударственные цены на мобильный интернет ниже согласованных в ЕС оптовых цен на интернет. «Оптовая цена — это цена, которую эстонский оператор должен оплатить оператору той страны, где его клиент пользуется интернетом. С 15 июня этого года оптовая цена составляет 7,7 евро за гигабайт, а с 1 января 2018-го - 6 евро за гигабайт. Пользование механизмом устойчивого развития позволит оператору и в дальнейшем требовать от клиента оплаты оптовой цены роуминга», - сказал он.

По словам Сеппянена, во многих странах Западной и Южной Европы цены на услуги мобильной связи намного выше, а объем потребления намного меньше, чем в Скандинавии и Балтии.

«Если бы мы уже в этом году присоединились в полном объеме к регуляции Европарламента о роуминге, это означало бы для наших клиентов унификации цен с остальными европейскими странами, то есть сокращения пользования интернетом и роста цен. А рост был бы очень высоким, - сказал Сеппянен. - Поскольку клиенты операторов мобильной связи северных стран пользуются мобильным интернетом в десять раз больше, чем в южных странах, регуляция в подобной форме обернулась бы именно для наших клиентов ростом цен».

По словам Сеппянена, отмена платы за роуминг для потребителей является правильным шагом, но нельзя вводить ее так, чтобы операторы инновационных северных стран, чьи клиенты активно пользуются интернетом, стали оплачивать еще не совершенные южными странами инвестиции. «Я считаю, что Elisa сможет присоединиться к регуляции о роуминге с того момента, когда оптовые цены операторов нормализуются и цена гигабайта мобильного интернета составит меньше одного евро».

Ранее с такой же инициативой выступило предприятие Tele2, которое подало соответствующее ходатайство. Предприятие просит разрешить взимать плату за роуминг и после 15 июня.