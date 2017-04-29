Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

У богатых свои причуды: красивая жизнь в каретном сарае

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: www.today.com

Обычные американские поп-звезды, получив первые солидные гонорары, тратят их на покупку виллы в каком-нибудь южном штате. Кантри-певица Тейлор Свифт сделала все с точностью до наоборот.

Конечно, ее дом в Нью-Йорке шикарен, но от виллы в Майами он отличается не только расположением, но и тем, что раньше здесь находился... каретный сарай.

Фото: www.today.com

Фото: www.today.com

В находящемся в Гринвиче доме пять спален и шесть ванных, так что маленьким это жилище не назовешь. В подвальном этаже имеется бассейн.

Фото: www.today.com

Типичного для многих звезд золотого шика-блеска тут не увидишь: дизайн дома выполнен скорее в эклектичном стиле. Говорят, что плата за найм составляет 40 000 долларов в месяц.

Фото: www.today.com

Сейчас дом продается, а Свифт переехала в следующий дом, который находится тоже в Нью-Йорке.

Фото: www.today.com

Наверх