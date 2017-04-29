У богатых свои причуды: красивая жизнь в каретном сарае

Обычные американские поп-звезды, получив первые солидные гонорары, тратят их на покупку виллы в каком-нибудь южном штате. Кантри-певица Тейлор Свифт сделала все с точностью до наоборот.
Конечно, ее дом в Нью-Йорке шикарен, но от виллы в Майами он отличается не только расположением, но и тем, что раньше здесь находился... каретный сарай.
Фото: www.today.com
Фото: www.today.com
В находящемся в Гринвиче доме пять спален и шесть ванных, так что маленьким это жилище не назовешь. В подвальном этаже имеется бассейн.
Фото: www.today.com
Типичного для многих звезд золотого шика-блеска тут не увидишь: дизайн дома выполнен скорее в эклектичном стиле. Говорят, что плата за найм составляет 40 000 долларов в месяц.
Фото: www.today.com
Сейчас дом продается, а Свифт переехала в следующий дом, который находится тоже в Нью-Йорке.
Фото: www.today.com