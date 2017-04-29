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Создатель антивируса McAfee выпустит самый защищенный в мире смартфон

Rus.Postimees.ee
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Смартфоны иллюстративные. | ФОТО: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

Защита персональных данных на мобильных устройствах является активно обсуждаемой темой уже несколько лет. Поэтому некоторые компании выпускают защищенные устройства с повышенным уровнем безопасности. Подобный девайс анонсировал и Джон Макафи, один из создателей популярного антивируса McAfee.

Он был в числе первых, кто разработал антивирусное программное обеспечение для поиска вирусов. Свою новую разработку Джон Макафи называет первым в мире действительно приватным смартфоном. Он утверждает, что это будет самый надежный смартфон из когда-либо существовавших, пишет 4pda.ru.

McAfee

"Огромные инвестиции пошли в аппаратную часть. На задней панели устройства имеется ряд коммутаторов, которые позволяют пользователю физически отключать аккумулятор, камеру, микрофон и антенны для Wi-Fi, GPS и Bluetooth. Это также не позволит телефону подключаться к Stingray или любому другому улавливающему устройству IMSI. Кроме того, он имеет анонимный веб-поиск", - рассказал Джон Макафи.

Аппарат будет называться John McAfee Privacy Phone и поступит в продажу в конце этого года. Производством будет заниматься компания MGT, занимающаяся кибербезопасностью, которую возглавляет Джон. О технических характеристиках устройства пока ничего не сообщается.

Известно, что смартфон будет стоить $1 100 (около 1000 евро), а потенциальными клиентами являются корпоративные пользователи. Кроме этого, Джон Макафи планирует выпустить еще более улучшенную версию летом следующего года.

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