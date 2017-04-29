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Киев опроверг данные о тайном разговоре Порошенко и Путина

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Rus.Postimees.ee
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Флаг Украины | ФОТО: Caro / Scanpix

Администрация президента Украины назвали ложью данные издания «Коммерсантъ» о том, что российский и украинский президенты Владимир Путин и Петр Порошенко продолжают проводить телефонные разговоры, сообщает «Украинская правда».

«Единственный разговор в апреле состоялся 18 апреля в «нормандской формате», о чем было сообщено в совместном пресс-релизе четырех пресс-служб», — сказали в администрации Порошенко.

В тексте российского издания говорится, что стороны не стали предавать огласке факт общения президентов двух стран, чтобы не давать противникам Порошенко лишнего повода для обвинения его в «непатриотичном поведении».

По данным источников, лидеры двух стран обсудили ситуацию в Донбассе, в том числе обмен пленными, а также поставки в регион продуктов питания, воды и электричества и выплату украинских пенсий жителям самопровозглашенных республик.

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