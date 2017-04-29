Поветкин стал вторым в рейтинге IBO

Первую строчку занимает украинец Владимир Кличко, третью — Кубрат Пулев из Болгарии, сообщает ТАСС.

Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) и Международная боксерская федерация (IBF) из-за положительной допинг-пробы спортсмена исключили Поветкина из своих рейтингов, а Всемирная боксерская организация (WBO) заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг.