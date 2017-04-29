Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Поветкин стал вторым в рейтинге IBO

Sports.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: Scanpix

Российский супертяжеловес Александр Поветкин, не проводящий рейтинговых боев, поднялся на вторую строчку в рейтинге Международной боксерской организации (IBO).

Первую строчку занимает украинец Владимир Кличко, третью — Кубрат Пулев из Болгарии, сообщает ТАСС.

Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) и Международная боксерская федерация (IBF) из-за положительной допинг-пробы спортсмена исключили Поветкина из своих рейтингов, а Всемирная боксерская организация (WBO) заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг.

Наверх