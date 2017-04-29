В России произошли массовые задержания на акции "Надоел"

В Кемерово на акции против нового срока президента Владимира Путина "Надоел" задержаны 16 человек, в том числе восьмилетний ребенок, передает "ОВД-Инфо" со ссылкой на активиста Дмитрия Чуликова.
По его словам, задержания начались после того, как он достал плакат "Надоел" и собравшиеся начали скандировать лозунги.
Организатор акции "Открытая Россия" в своем Twitter опубликовала видео происходящего. Там подчеркивают, что в Кемерово акция была согласована.
"ОВД-Инфо" называет имена задержанных, сообщает, что среди них Игорь Гусаров и его 8-летний внук - тоже Игорь.
"Открытая Россия" сообщает, что одного из организаторов акции в Кемерово задержали до ее начала в шахматном клубе. Дмитрия Улитина забрали в ОВД "Центральный".
В Twitter за ходом акции в различных городах России и реакцией на нее можно следить по хэштегу "#надоел".
Во время акции "Надоел" участники собираются направить президенту многочисленные обращения с претензиями и требованием не баллотироваться на четвертый срок на выборах весной следующего года.
В Москве вход в приемную президента на Ильинке утром перегородили строительной техникой, а полиция предупредила граждан об опасности участия в несогласованных акциях и попросила не приходить.
В Кемерове массовые задержания, людей много пришлоhttps://t.co/JZkxDIieHN pic.twitter.com/m3yjAIltf1— Открытая Россия (@openrussia_org) 29 апреля 2017 г.