В России произошли массовые задержания на акции "Надоел"

По его словам, задержания начались после того, как он достал плакат "Надоел" и собравшиеся начали скандировать лозунги.

Организатор акции "Открытая Россия" в своем Twitter опубликовала видео происходящего. Там подчеркивают, что в Кемерово акция была согласована.

"ОВД-Инфо" называет имена задержанных, сообщает, что среди них Игорь Гусаров и его 8-летний внук - тоже Игорь.

"Открытая Россия" сообщает, что одного из организаторов акции в Кемерово задержали до ее начала в шахматном клубе. Дмитрия Улитина забрали в ОВД "Центральный".

В Twitter за ходом акции в различных городах России и реакцией на нее можно следить по хэштегу "#надоел".

Во время акции "Надоел" участники собираются направить президенту многочисленные обращения с претензиями и требованием не баллотироваться на четвертый срок на выборах весной следующего года.

В Москве вход в приемную президента на Ильинке утром перегородили строительной техникой, а полиция предупредила граждан об опасности участия в несогласованных акциях и попросила не приходить.