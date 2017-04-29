Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Столтенберг: дискуссий о роли НАТО в урегулировании ситуации вокруг КНДР пока не было

"Интерфакс"
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: Xinhua/Xinhua/Sipa USA

Какие-либо обсуждения по поводу возможного участия НАТО в решении проблемы КНДР пока что не проводились, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому изданию "Вельт ам Зонтаг".

"На прошлой неделе я пробыл много часов в Белом доме, и я могу заверить вас, что не было никаких дебатов о роли НАТО в отношении Северной Кореи", - сказал он.

При этом Столтенберг выступил с резкой критикой в адрес политики КНДР.

"Северная Корея дестабилизирует своим поведением весь регион. НАТО осуждает неприкрытые и непрекращающиеся нарушения Пхеньяном резолюций ООН", - добавил он.

Как сообщалось, в субботу КНДР провела очередное ракетное испытание.

Американский телеканал Си-Эн-Эн сообщал ранее со ссылкой на официального представителя США, что запущенная ракета взорвалась в воздухе и не достигла Японского моря. По подсчетам телеканала, это девятый ракетный запуск КНДР за 100 дней президентства Дональда Трампа.

Наверх