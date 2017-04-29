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В Турции заблокировали Википедию

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: LIONEL BONAVENTURE/AFP/Scanpix

На территории Турции с 29 апреля заблокирован доступ к интернет-энциклопедии Википедия, передает Hurriyet.

Сайт был заблокирован около 8 часов утра по местному времени в рамках административной меры местных властей.

Отмечается, что на данный момент судебного решения о блокировке нет. По мнению правозащитных организаций, ограничение доступа к Википедии было осуществлено в целях цензуры.

Ранее сообщалось, что президента Турции Реджепа Эрдогана переименовали в «диктатора» в Википедии после оглашения результатов конституционного референдума.

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