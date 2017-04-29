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Берлинский аэропорт прекратил работу после обнаружения бесхозного чемодана

Rus.Postimees.ee
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Самолет. Снимок иллюстративный. | ФОТО: Scanpix

Аэропорт столицы Германии Берлина Tegel в субботу прекратил принимать рейсы из-за обнаружения бесхозного чемодана, сообщается в Twitter-аккаунте воздушной гавани.

ТАСС со ссылкой на сообщение полиции передает, что бесхозный багаж нашли в терминале Б аэропорта, его закрыли.

Из здания проводится эвакуация людей.

На текущей неделе работа берлинских аэропортов дважды нарушалась из-за обнаружения бесхозных вещей.

19 декабря 2016 года управлявший грузовиком террорист стал давить людей на рождественской ярмарке в центре города, погибли 12 человек, 48 получили ранения. Ответственность приняло на себя "Исламское государство".

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