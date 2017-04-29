Берлинский аэропорт прекратил работу после обнаружения бесхозного чемодана
29 апреля 2017 г., 13:41
Аэропорт столицы Германии Берлина Tegel в субботу прекратил принимать рейсы из-за обнаружения бесхозного чемодана, сообщается в Twitter-аккаунте воздушной гавани.
ТАСС со ссылкой на сообщение полиции передает, что бесхозный багаж нашли в терминале Б аэропорта, его закрыли.
Из здания проводится эвакуация людей.
На текущей неделе работа берлинских аэропортов дважды нарушалась из-за обнаружения бесхозных вещей.
19 декабря 2016 года управлявший грузовиком террорист стал давить людей на рождественской ярмарке в центре города, погибли 12 человек, 48 получили ранения. Ответственность приняло на себя "Исламское государство".