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По всей Эстонии объявлено штормовое предупреждение

Добавлены фото читателей и видео!

Prognoz.ee
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ФОТО: Panther Media/Scanpix

Синоптики объявили штормовое предупреждение первой степени по всей Эстонии.

По всей Эстонии сегодня сильный ветер и дождь, а также плохая видимость. Дует северо-восточный ветер со скоростью 15-18 м/с, на побережье и на островах Западной Эстонии 17 м/с, порывами 23-25 м/с.

К вечеру ветер в Южной Эстонии обратится на юг, его скорость будет достигать 6-11 м/с.

Температура воздуха от 1 до 6 градусов тепла, на юго-востоке может подняться до 10 градусов.

Дорогие читатели! Если вам удалось запечатлеть сегодняшний шторм, присылайте свои фотографии на адрес vene@postimees.ee.

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