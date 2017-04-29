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На одном из любимых курортов жителей Эстонии запретили алкоголь

Rus.Postimees.ee
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Алкоголь. Иллюстративный снимок. | ФОТО: Mihkel Maripuu

В Турции администрация провинции Анталия ввела строгие требования, которые касаются употребления алкоголя в курортном городе, пишет Postimees.

Администрация провинции Анталия ввела запрет на распитие алкогольных напитков в расширенном списке общественных мест: парки, сады, скверы, жилые районы, трассы, площади, улицы и переулки, ж/д станции и автовокзалы, исторические, культурные и религиозные места, строительные площадки, места рядом с банкоматами, кладбища, под мостами, в автомобиле.

Штраф в случае нарушения составит 100 лир.

Еще в июле 2013 года по всей территории Турции был введен запрет на распитие алкогольных напитков в общественных местах, а также продажу алкоголя возле мечетей, школ и вузов. Также была запрещена продажа алкоголя в магазинах с 22:00 до 06:00.

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