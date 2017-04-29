Литовкий евродепутат: с такими темпами роста экономики страны Балтии просто вымрут

"Если мы хотим не только не вымереть, но и вернуть своих людей, которые эмигрировали по экономическим соображениям", — отметил Гуога.

Для того, чтобы вернуть этих людей, деятельность правительства должна быть прозрачной, управление — предсказуемым, должно быть больше амбиций, отличные планы развития системы образования и инфраструктуры и цели по темпу прироста ВВП должны быть намного выше, подчеркивает Гуога.

По мнению депутата, сейчас цели стран Балтии касательно ВВП слишком низкие. «Если хотим догнать Германию, Данию или Великобританию, то у нас рост должен быть на три процента выше их роста. Если наш рост будет ниже, наши страны попросту вымрут, так как люди отправятся в более богатые страны. Мы в одной зоне, они могут это делать. Поэтому у нас должны быть амбиции касательно достижения более быстрого роста, чтобы люди видели, что жизнь улучшается, что у нас есть планы, как этого достичь», — считает политик.

На вопрос, может ли процесс Брекзит вернуть домой часть балтийцев, которые эмигрировали в Великобританию, Гуога ответил: «Не могу сказать, что Брекзит станет такой возможностью, однако другие процессы в других частях света могут поспособствовать возвращению людей. Это могут быть какие-то политические процессы в какой-то конкретной стране».

Говоря о боязни жителями стран Балтии исходящих от России угроз, депутат ЕП отметил, что сейчас мы в гораздо лучшем положении, чем до Второй мировой войны, когда Прибалтика почти без сопротивления была оккупирована, пишет BNN.

«Мы должны извлечь урок из этого и быть готовы, должны поддерживать друг друга и создавать как можно более хороший механизм защиты. Раньше мы сидели и ждали, что нас спасут американцы, которые так и не пришли. Мы должны проявлять активность и делать все возможное, чтобы защитить себя. Тогда и НАТО нас поддержит, включая британцев и американцев, которые в случае угроз защитят нас и помогут нам защитить самих себя», — сказал Гуога.